Поль Погба требует от руководства "Реала" повысить ему зарплату в случае перехода

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-07T17:48:54+03:00

Французский хавбек еще никуда не перешел, но уже ставит руководству «сливочных» условия в случае перехода.

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О своем желании сменить клубную прописку чемпион мира 2018 сообщал руководству «красных дьяволов» еще летом сезона 2017-2018, но тогда француз желал присоединиться к «Барселоне», теперь же его интересует исключительно «Реал Мадрид». Ходили слухи, что Погба может вернуться в «Ювентус», откуда был куплен «дьяволами» в 2016 году, но сам Поль опроверг все эти слухи.

Как и в прошлом сезоне, Эд Вудворд, исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» выступил резко против трансфера Погба как игрока с наибольшей коммерческой стоимостью, однако Уле-Гуннар Сульшер, главный тренер «красных дьяволов» сделает все возможное, чтобы избавиться от игрока, который не готов отдать всего себя клубу. В прошлом сезоне после отказа Погба в трансфере, француз вошел в открытый клинч с теперь уже бывшим тренером «Юнайтед», бойкотировал тренировки и в открытую радовался его увольнению. Не исключено, что он, во многом, повлиял на невеселую судьбу Моуриньо, а Сульшер, находясь на данный момент во всех смыслах на месте португальца, не желает для себя такого конца.

Норвежец разумно предполагает, что не следует держать игрока, изъявившего желание уйти еще в прошлом сезоне, чтобы не накалять и так неспокойную атмосферу в раздевалке. Считается, что некоторые из рядовых игроков «МЮ» уже разочаровались в Погба, решили, что тот зазвездился и теперь гонится только за деньгами и славой.

Со своей стороны, Погба считает, что «МЮ» нисколько ни улучшился с момента ухода Моуриньо, а он сам не желает проводить сезон в Лиге Европы.

За ситуацией вокруг Погба пристально следили «Ювентус» и «ПСЖ», но Погба сказал, что уйдет только к Зидану «чемпиону, кумиру и земляку».

«МЮ», с учетом урезанного бюджета, денег на трансферы и прочая надеются выручить с продажи француза не меньше 160 млн фунтов, в то время как «Реал», с которым ведет переговоры агент игрока, Мино Райола, может предложить только 100, что лишь немного увеличит надбавку, которую «красные дьяволы» в свое время заплатили «Ювентусу», приобретая Погба.

Так же, руководство «сливочных» заранее предупредило игрока, что не сможет платить ему такую же зарплату, какую он получает в «МЮ» и бонусы, что, разумеется, не устраивает Погба.

Такой расклад не устраивает ни игрока, ни действующий клуб: Погба имеет еще два года для выполнения контракта, но у «МЮ» есть опция продлить с ним контракт еще на год до июня 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU