2019-05-07T18:24:58+03:00
Происшествия

В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад

ЧП произошло в графстве Нортгемптоншир [видео]
Елена АКИМОВА
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Сразу несколько пожарных расчетов пытаются потушить огонь на территории аэродромаСразу несколько пожарных расчетов пытаются потушить огонь на территории аэродрома
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В Великобритании на территории аэропорта в графстве Нортгемптоншир произошел крупный пожар. Огонь охватил склад с материалами и инвентарем. Огонь быстро распространился в помещении, но жертв удалось избежать.

Известно, что ЧП произошло на территории небольшого аэродрома, во вторник, 7 мая. Сразу несколько пожарных расчетов пытаются справиться с огнем, но мешают погодные условия.

Местным жителям посоветовали держать окна закрытыми, чтобы избежать отравления едкими продуктами горения. Дым окутал окрестности на расстоянии в несколько сотен метров. Все сотрудники аэропорта эвакуированы, сообщает Пятый канал.

Склад на территории аэродрома вспыхнул в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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