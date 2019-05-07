В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-07T18:24:58+03:00

Сразу несколько пожарных расчетов пытаются потушить огонь на территории аэродрома

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В Великобритании на территории аэропорта в графстве Нортгемптоншир произошел крупный пожар. Огонь охватил склад с материалами и инвентарем. Огонь быстро распространился в помещении, но жертв удалось избежать.

Известно, что ЧП произошло на территории небольшого аэродрома, во вторник, 7 мая. Сразу несколько пожарных расчетов пытаются справиться с огнем, но мешают погодные условия.

Местным жителям посоветовали держать окна закрытыми, чтобы избежать отравления едкими продуктами горения. Дым окутал окрестности на расстоянии в несколько сотен метров. Все сотрудники аэропорта эвакуированы, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707347" frameborder="0"></iframe> Склад на территории аэродрома вспыхнул в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU