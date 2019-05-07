В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад
В Великобритании на территории аэропорта в графстве Нортгемптоншир произошел крупный пожар. Огонь охватил склад с материалами и инвентарем. Огонь быстро распространился в помещении, но жертв удалось избежать.
Известно, что ЧП произошло на территории небольшого аэродрома, во вторник, 7 мая. Сразу несколько пожарных расчетов пытаются справиться с огнем, но мешают погодные условия.
Местным жителям посоветовали держать окна закрытыми, чтобы избежать отравления едкими продуктами горения. Дым окутал окрестности на расстоянии в несколько сотен метров. Все сотрудники аэропорта эвакуированы, сообщает Пятый канал.
Склад на территории аэродрома вспыхнул в Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU