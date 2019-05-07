Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-07T18:29:18+03:00

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Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не совершал никаких насильственных действий, поэтому не должен находиться в тюрьме усиленного режима. Соответствующие мнение высказала Памела Андерсон, которая вместе с главным редактором WikiLeaks Кристином Храфнссоном во вторник, 7 мая, посетила журналиста в тюрьме.

«Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий. Он невинный человек», - заявила она.

По словам актрисы, Ассанж «хороший человек, невероятная личность», жизнь которого необходимо спасти. «Я люблю его, не могу представить, через что он прошел», - сказала Андерсон.

В свою очередь Храфнссон заявил, что решение Лондонского суда, приговорившего Ассанжа к 50 неделям заключения «не правосудие». «Это мерзость. Кто-то сказал, что вы можете судить о цивилизованности общества, посещая его тюрьмы. Это должно закончиться, будет борьба», — заявил главный редактор сайта.

Напомним, 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое, после суд начал рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США. Ранее МИД Британии обещал не выдать журналиста, если ему грозит смертная казнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703775" frameborder="0"></iframe> 4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU