В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море. Об этом сообщает издание Dagbladet со ссылкой на правоохранительные органы королевства.
"Мы можем подтвердить, что погибшего зовут Кирилл Филиппов", - заявил глава следственного отдела полиции губернии Тромсе Столе Лютер. Полицейский отметил, что соответствующая информация была передана в российскую полицию, близкие моряка также были извещены об обнаружении тела.
Кирилл Филиппов пропал в апреле 2016 года после того, как упал с палубы латвийского корабля для ловли крабов Memele в районе Баренцева моря. На момент случившегося ему было 27 лет.
В апреле этого года экипаж норвежского траулера Remoy случайно вытащил с глубины 240 м в Баренцевом море тело мужчины. Личность погибшего, которым оказался Филиппов, была установлена с помощью анализа отпечатков пальцев.
ИСТОЧНИК KP.RU