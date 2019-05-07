2019-05-07T18:45:31+03:00
В мире

В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году

Тело мужчины было обнаружено в апреле 2019 года
Александр ДЖУМАЕВ
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Полиция Норвегии установила личность моряка из России, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого годаПолиция Норвегии установила личность моряка из России, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого годаФото: REUTERS
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Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море. Об этом сообщает издание Dagbladet со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

"Мы можем подтвердить, что погибшего зовут Кирилл Филиппов", - заявил глава следственного отдела полиции губернии Тромсе Столе Лютер. Полицейский отметил, что соответствующая информация была передана в российскую полицию, близкие моряка также были извещены об обнаружении тела.

Кирилл Филиппов пропал в апреле 2016 года после того, как упал с палубы латвийского корабля для ловли крабов Memele в районе Баренцева моря. На момент случившегося ему было 27 лет.

В апреле этого года экипаж норвежского траулера Remoy случайно вытащил с глубины 240 м в Баренцевом море тело мужчины. Личность погибшего, которым оказался Филиппов, была установлена с помощью анализа отпечатков пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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