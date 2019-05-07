2019-05-07T19:05:32+03:00
Трагедия в Шереметьево

Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы

Ранее в столичных аэропортах были задержаны или отменены более ста рейсов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы / ТАССШереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы / ТАСС
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Аэропорт Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы с лайнером «Сухой – суперджет 100», который сгорел после вынужденной жесткой посадки. Об этом сообщил представитель столичного аэропорта.

«Да», — ответил он на вопрос о том, вошел ли аэропорт в график своей работы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 6 мая, из-за авиакатастрофы в московских аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности более 100 рейсов.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в 18.02 лайнер авиакомпании «Аэрофлот» рейса SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться в аэропорт. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. Из 78 человек находящихся на борту 41 погиб, десять пассажиров были госпитализированы.

Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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