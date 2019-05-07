СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-07T19:17:00+03:00

Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram

Изменить размер текста: A A

Российская фигуристка Евгения Медведева разболелась во время тура по Канаде. Спортсменка пожаловалась на проблемы со здоровьем на своей странице в Instagram.

В Stories юная спортсменка опубликовала снимок, который красноречивее любой подписи говорит: девушка на фото болеет. На изображении Евгения лежит с закрытыми глазами и под теплым покрывалом. Подпись гласит: «Заболеть в середине тура».

Сейчас 19-летняя Евгения участвует в серии ледовых шоу Stars on Ice. Программа настолько насыщенная, что россиянке придется пересечь с гастролями всю Канаду. Ее выступлений ждут в 12 городах, а завершится турне 16 мая в Ванкувере, пишет сайт http://argumenti.ru.

Евгения Медведева заболела во время тура в Канаде. ФОТО: https://www.instagram.com/stories/jmedvedevaj/

Подписчики не остались равнодушными к проблемам девушки. Ей пожелали скорее выздороветь и даже написали несколько полезных рецептов, которые поставят фигуристку на ноги. Воспользуется советами спортсменка или нет, пока не ясно. Только времени на болезнь явно нет, график у россиянки очень насыщенный, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU