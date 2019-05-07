Зюганов ответил на высказывание писательницы Чижовой о вине Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда. По словам политика, подобные высказывания в преддверии Дня победы можно расценивать только как "откровенную провокацию".
"Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера. Поэтому такого рода высказывания не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения", - приводит агентство РИА Новости слова Зюганова.
По словам лидера КПРФ, подписание пакта Молотова-Риббентропа было абсолютно обоснованным, продуманным и стратегически верным решением Иосифа Сталина. "Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда всего 140 километров. В первый месяц войны их войска наступали со скоростью в среднем 35 километров в сутки. Они через неделю были бы у стен Ленинграда. Они пришли бы в Москву намного раньше", - сказал Зюганов.
Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Елены Чижовой. Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung была опубликована статья писательницы: в которой она утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Блокада Ленинграда продлилась с сентября 1941 по январь 1944 года. Жертвами блокады города стали, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек?
ИСТОЧНИК KP.RU