"Суперджет" вернулся в Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и проблем с автопилотом

СЕГОДНЯ 21:14 2019-05-07T21:14:49+03:00

В пресс-службе аэропорта заявили, что возгорание лайнера произошло после посадки

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SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и неполадок в системе автоматического управления самолетом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Представители воздушной гавани заявили, что лайнер взлетел в 18:02, а уже через десять минут командир воздушного судна (КВС) сообщил диспетчеру о возврате в Шереметьево по причине отказа системы связи. В 18:30 самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.

"18:13 - КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС. [в 18:14 ] Руководитель полетов ОрВД [госкорпорация, занимающаяся организацией воздушного движения] сообщил сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", - отмечается в хронологии событий, составленной на основе радиоданных переговоров.

Катастрофа в аэропорту Шереметьево произошла в воскресенье, 5 мая. Самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке; в результате случившегося погиб 41 человек. Расследованием трагедии занимается Следственный комитет России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU