Президент Шри-Ланки заявил, что в стране к настоящему моменту обеспечена безопасность
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил об обеспечении безопасности в его стране, которая в апреле этого года пережила крупнейшую в своей истории серию терактов. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.
"Страна прямо сейчас находится в безопасном положении. Наша служба разведки установила число террористов, и 99% из них уже задержаны. Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны", - приводит агентство слова президента островного государства.
Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании или ликвидации всех лиц, так или иначе причастных к серии терактов на острове. Власти Шри-Ланки также заявили о том, что имущество этих людей будет конфисковано, а счета - арестованы.
Серия взрывов на Шри-Ланке прогремела в апреле этого года. Объектами нападения стали католические храмы и отели в столице страны Коломбо и ряде других городов страны. Жертвами случившегося стали по меньшей мере 250 человек
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU