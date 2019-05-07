2019-05-07T21:41:05+03:00
В мире

Президент Шри-Ланки заявил, что в стране к настоящему моменту обеспечена безопасность

Майтрипала Сирисена также отметил, что службе разведки страны удалось установить число террористов
Александр ДЖУМАЕВ
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Серия взрывов на Шри-Ланке прогремела в апреле этого годаСерия взрывов на Шри-Ланке прогремела в апреле этого годаФото: REUTERS
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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил об обеспечении безопасности в его стране, которая в апреле этого года пережила крупнейшую в своей истории серию терактов. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

"Страна прямо сейчас находится в безопасном положении. Наша служба разведки установила число террористов, и 99% из них уже задержаны. Один или два могут оставаться на свободе, но и они будут задержаны", - приводит агентство слова президента островного государства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании или ликвидации всех лиц, так или иначе причастных к серии терактов на острове. Власти Шри-Ланки также заявили о том, что имущество этих людей будет конфисковано, а счета - арестованы.

Серия взрывов на Шри-Ланке прогремела в апреле этого года. Объектами нападения стали католические храмы и отели в столице страны Коломбо и ряде других городов страны. Жертвами случившегося стали по меньшей мере 250 человек

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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