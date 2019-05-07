2019-05-07T22:33:11+03:00
В мире

Порошенко сменил командующего Национальной гвардией Украины

Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал генерал-лейтенант Николай Балан
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко отправил генерал-полковника Юрия Аллерова в отставку с поста командующего Национальной гвардией Украины. Генерал занимал свой пост с декабря 2015 года.

"Другим своим Указом Глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардии Николая Балана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины. С весны 2014 года и до настоящего времени генерал-лейтенант Балан занимал пост заместителя командующего Нацгвардией.

Согласно информации на сайте ведомства, на протяжении своей военной карьеры Балан занимал ряд командных должностей во внутренних войсках МВД Украины и в Национальной гвардии. За время своей службы он был награжден орденами "За заслуги" II и III степеней и медалью "За военную службу Украине".

ИСТОЧНИК KP.RU

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