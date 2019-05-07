Порошенко сменил командующего Национальной гвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко отправил генерал-полковника Юрия Аллерова в отставку с поста командующего Национальной гвардией Украины. Генерал занимал свой пост с декабря 2015 года.
"Другим своим Указом Глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардии Николая Балана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины. С весны 2014 года и до настоящего времени генерал-лейтенант Балан занимал пост заместителя командующего Нацгвардией.
Согласно информации на сайте ведомства, на протяжении своей военной карьеры Балан занимал ряд командных должностей во внутренних войсках МВД Украины и в Национальной гвардии. За время своей службы он был награжден орденами "За заслуги" II и III степеней и медалью "За военную службу Украине".
ИСТОЧНИК KP.RU