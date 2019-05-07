Савченко предложила свою кандидатуру на пост главы МИД или министерства обороны Украины

СЕГОДНЯ 22:54 2019-05-07T22:54:22+03:00

По словам депутата Верховной Рады, она пока не общалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским

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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском она могла бы возглавить министерство обороны или МИД. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала депутат. При этом она отметила, что пока не общалась с избранным президентом Украины. "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", - добавила она.

Ранее сайт kp.ru сообщал об освобождении Надежды Савченко из-под стражи. Весной 2018 года депутат украинского парламента была арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Рады и правительственном квартале. Вместе с ней был арестован руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

В апреле Броварский суд Киевской области принял решение не продлевать арест фигурантам дела, после чего Савченко была освобождена из-под стражи. Следствие по этому делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU