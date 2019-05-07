Савченко предложила свою кандидатуру на пост главы МИД или министерства обороны Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском она могла бы возглавить министерство обороны или МИД. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала депутат. При этом она отметила, что пока не общалась с избранным президентом Украины. "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", - добавила она.
Ранее сайт kp.ru сообщал об освобождении Надежды Савченко из-под стражи. Весной 2018 года депутат украинского парламента была арестована по подозрению в подготовке терактов в здании Рады и правительственном квартале. Вместе с ней был арестован руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.
В апреле Броварский суд Киевской области принял решение не продлевать арест фигурантам дела, после чего Савченко была освобождена из-под стражи. Следствие по этому делу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU