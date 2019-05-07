Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар"

СЕГОДНЯ 23:11 2019-05-07T23:22:17+03:00

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Компания The Walt Disney приняла решение перенести на более поздний срок премьеру второй части фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщила Walt Disney Studios.

Как пишет журнал Variety, "Аватар - 2" выйдет на экраны состоится 17 декабря 2021 вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года. Также смещены и даты выходы остальных частей франшизы: премьера третьей части намечена на 2023 год, а четвертой - на 2025 вместо 2024.

Как пояснили в компании Disney, сдвиг сроков выхода фильмов на экран связан с переходом прав на них и еще ряд фильмов от холдинга 21st Century Fox компании Disney.

Киностудия также сообщила новые даты релизов своих будущих картин:

«К звездам» Джеймса Грэя — 20 сентября этого года;

«Вестсайдская история» Стивена Спилберга — 18 декабря 2020 года;

«Круэлла» — 23 декабря 2020 года;

«Новые мутанты» - релиз перенесен со 2 августа 2019 на 3 августа 2020 года;

«Артемис Фаул» — 29 мая 2020 года (старая дата — 8 августа 2019);

«Аватар 2» - 17 декабря 2021 года (старая дата — 18 декабря 2020);

«Безымянный фильм по "Звездным войнам"» — 16 декабря 2022 года;

«Аватар 3» — 22 декабря 2023 года (старая дата — 17 декабря 2021);

«Безымянный фильм по "Звездным войнам"» — 20 декабря 2024 года;

«Аватар 4» — 19 декабря 2025 года ;

«Безымянный фильм по "Звездным войнам"» — 18 декабря 2026 года;

«Аватар 5» — 17 декабря 2027 года.

"Аватар" Джеймса Кэмерона вышел в декабре 2009 года и собрал в мировом прокате 2,7 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом в истории. Как писал сайт kp.ru, два года назад студия 20th Century Fox официально огласила даты предстоящих премьер новых эпизодов франшизы. А в прошлом году режиссер фильмов рассказал о том, как проходят съемки и чего можно ожидать зрителям от продолжения "Аватара".

Напомним, в результате сделки по приобретению активов 21st Century Fox компания Disney получил права на франшизы "Люди-Икс" (X-Men), "Симпсоны" (The Simpsons) и "Аватар".

ИСТОЧНИК KP.RU