Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар"
Компания The Walt Disney приняла решение перенести на более поздний срок премьеру второй части фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщила Walt Disney Studios.
Как пишет журнал Variety, "Аватар - 2" выйдет на экраны состоится 17 декабря 2021 вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года. Также смещены и даты выходы остальных частей франшизы: премьера третьей части намечена на 2023 год, а четвертой - на 2025 вместо 2024.
Как пояснили в компании Disney, сдвиг сроков выхода фильмов на экран связан с переходом прав на них и еще ряд фильмов от холдинга 21st Century Fox компании Disney.
Киностудия также сообщила новые даты релизов своих будущих картин:
«К звездам» Джеймса Грэя — 20 сентября этого года;
«Вестсайдская история» Стивена Спилберга — 18 декабря 2020 года;
«Круэлла» — 23 декабря 2020 года;
«Новые мутанты» - релиз перенесен со 2 августа 2019 на 3 августа 2020 года;
«Артемис Фаул» — 29 мая 2020 года (старая дата — 8 августа 2019);
«Аватар 2» - 17 декабря 2021 года (старая дата — 18 декабря 2020);
«Безымянный фильм по "Звездным войнам"» — 16 декабря 2022 года;
«Аватар 3» — 22 декабря 2023 года (старая дата — 17 декабря 2021);
«Безымянный фильм по "Звездным войнам"» — 20 декабря 2024 года;
«Аватар 4» — 19 декабря 2025 года ;
«Безымянный фильм по "Звездным войнам"» — 18 декабря 2026 года;
«Аватар 5» — 17 декабря 2027 года.
"Аватар" Джеймса Кэмерона вышел в декабре 2009 года и собрал в мировом прокате 2,7 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом в истории. Как писал сайт kp.ru, два года назад студия 20th Century Fox официально огласила даты предстоящих премьер новых эпизодов франшизы. А в прошлом году режиссер фильмов рассказал о том, как проходят съемки и чего можно ожидать зрителям от продолжения "Аватара".
Напомним, в результате сделки по приобретению активов 21st Century Fox компания Disney получил права на франшизы "Люди-Икс" (X-Men), "Симпсоны" (The Simpsons) и "Аватар".
ИСТОЧНИК KP.RU