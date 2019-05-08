«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее

СЕГОДНЯ 00:51 2019-05-08T00:51:46+03:00

Главные звезды «красных» Мохамед Салах и Фермино не были даже заявлены на матч из-за травм Фото: REUTERS

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Сегодняшний матч на Энфилде войдет в историю. «Ливерпуль», потерпевший разгромное поражение на Камп Ноу повторил подвиг «Ювентуса» в матче ¼ с «Атлетико» - крупно отыгрался дома и не пропустил ни одного гостевого гола.

Первую половину матча команды играли на равных, обе атакующие по своему амплуа, они владели мячом примерно 50% игрового времени, однако, если в игре «каталонцев» уже тогда чувствовалась некоторая развязность, (они вполне могли себе её позволить имея фору в три мяча дома), то в игре «Ливерпуля» чувствовалась полнейшая собранность и сосредоточенность, что и неудивтельно, ведь для них любая помарка в любой части поля могла быть роковой.

Гостевой гол «Барселоны» похоронил бы «Ливерпуль» окончательно, но у подопечных Клоппа была огромная жажда выжить. Уже на седьмой минуте ворота «каталонцев» были распечатаны. Забил Ориги после скидки с центра на добивании.

Важно отметить, что главные звезды «красных» Мохамед Салах и Фермино не были даже заявлены на матч из-за травм, которые получили в первом полуфинале. Возможно, еще и этот фактор положительно сказался на команде Клоппа; без звезд на поле, стабильно приносящих голы, команда заиграла вся.

Элисон был собран от первой минуты до последней добавленной, чего не скажешь о Тер Штегене. Обычно непробиваемого немца легко запутало нападение «Ливерпуля» вынуждая выбегать на фланг, тогда как удар приходился в центр, выбивать мяч на угловой вместо аута, что в конечном итоге помогло Ориги и Мане оформить дубль.

Второй гол «красных» пришел со стандартного положения, вся стенка дружна выпрыгнула, тогда как оставленный без присмотра в штрафной Мане пробил головой точно в сетку ворот. Вопросы только к защитникам «Барселоны».

«Ливерпуль» играл жестко, опасно, но вместе с тем удивительно осторожно. Чувствовалось, что «красные» готовы обороняться, морально готовы к прессингу и затяжным атакам «Барселоны».

Яркими в этом плане выдались 13-15-я минуты: комбинация Коутиньо-Месси, розыгрыш атаки, но в первом случае Элисон увел мяч на угловой, а во втором Месси не дала пробить вовремя сомкнувшаяся защита, обставившая его, как ребенка.

На 17-й минуте вновь заработала связка Коутиньо-Месси, аргентинец сильно пробил с дальнего удара рядом со штангой, но в том же направлении прыгал и Элисон, так что лети мяч в створ, гола бы все равно не было.

С 21 по 24-ю минуту Ливерпуль выдал затяжную атаку 3 в 2, надеясь в конечном итоге вывести Мане один на один с вратарем, но она закончилась лишь высоким дальним ударом и мяч забрал Тер Штеген.

На контрасте уже через минуту «красные» судорожно сдерживали каталонский натиск всем, чем могли, ногами, головами. Главное, что не руками. Месси даже успел оказать персональный прессинг на Элисона, но вратарь устоял и выбил мяч на чужую половину поля.

Первый тайм закончился одним забитым голом и настоящей давкой-свалкой в штрафной «Ливерпуля».

Это их не деморализовало, ибо второй тайм они открыли голом со стандарта, а ровно через десять минут Мане, которого одноклубники все так же упорно проталкивали к выходу один на один, выпрыгнул выше всех и пробил точно головой в ворота, сравняв общий счет.

У «Ливерпуля» открылось второе дыхание. Энфилд торжествовал. Болельщики бесновались. Но Юрген Клопп поднес указательный палец к губам, одним только жестом туша всю эйфорию: осторожно, ребята, сейчас нужна максимальная концентрация, гостевой гол «Барселоны» и мы утонули.

«Ливерпулю» был необходим четвертый гол как воздух. Было видно, что они не собираются уводить игру в овертайм, а уж тем более играть в русскую рулетку «пенальти».

Четвертый гол пришел, забил его Ориги, который стал автором первого гола, и забил он благодаря такой же ошибке Тер Штегена, которая позволила Мане оформить дубль. Немец зачем-то вышел из ворот едва ли не на три метра и лишь взглядом проводил мяч в сетку, не успев даже понять, что произошло.

Ко второму тайму было добавлено пять минут, рекордное время. Скорее всего, это объясняется травмой Хендерсона, надолго покидавшего поле. За эти пять минут «Барселона» могла утопить «Ливерпуль», но в итоге едва не получила пятый гол. Его мог привезти Алексис Арнольд, но мяч попал в сетку сверху ворот, а до этого в перекладину.

Этот камбек «красных» действительно феноменален, но в финале подопечным Клоппа предстоит встретить либо «Тоттенхэм», который еще не сказал свое последнее слово, либо и вовсе феномен нынешнего сезона Лиги Чемпионов Амстердамский «Аякс», проигравший за весь турнир лишь один раз на групповом этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU