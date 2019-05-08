США направят к берегам Венесуэлы плавучий военный госпиталь

СЕГОДНЯ 01:09 2019-05-08T01:09:14+03:00

Корабль Comfort ранее уже курсировал в регионе, останавливаясь для помощи беженцам в Колумбии, Перу, Эквадоре и Гондурасе

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Соединенные Штаты планируют направить в регион вблизи побережья Венесуэлы плавучий военный госпиталь. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, выступая на конференции в Вашингтоне.

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort", - сказал он.

Как пишет агентство Reuters, это решение является новым признаком ограниченного и целенаправленного участия Пентагона в венесуэльском кризисе.

В прошлом году госпитальное судно USNS Comfort остановилось в Колумбии, Перу, Эквадоре и Гондурасе и оказывало помощь венесуэльским и другим беженцам.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Венесуэла призвала Соединенные Штаты к диалогу и уважению международных прав. МИД страны осудил слова советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который неоднократно говорил, что Штаты выступают за смену власти в Венесуэле.

Кроме того, Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что американские власти готовы начать военные действия в Венесуэле, если ситуация в стране не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU