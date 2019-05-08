2019-05-08T02:30:39+03:00
Телевизор

В "Игре престолов" исправили ляп со стаканом из Starbucks

В онлайн-версии перед Дейенерис вместо кофе оставили пустой стол
Юлия ДИВЕЕВА
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Ставший мемом кофейный стаканчик вырезали из онлайн-версии "Игры престолов"Ставший мемом кофейный стаканчик вырезали из онлайн-версии "Игры престолов"
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Создатели сериала "Игра престолов" исправили свой ляп с попавшим в кадр стаканчиком кофе из сети Starbucks. Американский телеканал HBO почистил четвертую серию финального сезона для онлайн-просмотра.

Теперь во время пира, пока остальные персонажи наслаждаются вином из рогов и кубков, задумчивая Дейенерис Таргариен сидит одна за пустым столом.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что поклонники сериала заметили в кадре в четвертой серии восьмого сезона на столе бумажный стаканчик, скорее всего из Starbucks. Он стоял рядом с Дейнерис Таргариен, которую играет актриса Эмилия Кларк.

Авторы телесериала "Игра престолов" появление этого предмета из нашего мира попытались объяснить шуткой. Представитель HBO объяснил, что латте появилось, на самом деле мать драконов заказывала травяной чай.

Кстати в сети Starbucks также прокомментировали этот казус, отметив, что, по их мнению, Дейенерис, как мать драконов, должна была заказать в чай с добавлением экстракта питайи - по английский по-английски dragonfruit - "драконий фрукт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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