2019-05-08T02:51:39+03:00
Общество

Минобороны опубликовало фотографии из семейных альбомов полководцев времен ВОВ

Командиры Красной Армии представлены на снимках в обстановке боевых действий
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Главкома ВМС на Северной флоте Николай Кузнецов с премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем на Ялтинской конференции. 1945 годГлавкома ВМС на Северной флоте Николай Кузнецов с премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем на Ялтинской конференции. 1945 год
Изменить размер текста:

Минобороны России опубликовало уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов полководцев Великой Отечественной войны. Новый раздел был открыт на сайте ведомства преддверии Дня Победы

Большинство из этих снимков публикуются впервые. На них прославленные герои предстают в обстановке боевых действий во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них. К фотографиям есть интересные исторические комментарии, составленные на основе воспоминаний их родственников.

Маршал Советского Союза Андрей Еременко напутствует командиров и бойцов перед боем. Сталинград, 1942 год.

Маршал Советского Союза Андрей Еременко напутствует командиров и бойцов перед боем. Сталинград, 1942 год.

Здесь можно увидеть снимки маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова. Есть также фото генерала армии Ивана Баграмяна в штабе фронта у телетайпа, артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, доставлявшего на мотоцикле оперативные документы.

Ленинградский фронт, 1943 год. Артиллерийский разведчик Владимир Михалкин часто под обстрелами доставлял на мотоцикле оперативные документы.

Ленинградский фронт, 1943 год. Артиллерийский разведчик Владимир Михалкин часто под обстрелами доставлял на мотоцикле оперативные документы.

Несколько кадров запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции в 1945 году.

Мультимедийный раздел подготовлен совместно с фондом памяти «Полководцев Победы». Ранее на сайте Минобороны уже были созданы разделы с фотографиями полководцев Победы в семейной обстановке или на торжествах, в том числе праздничных парадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Сицилии дома продают за один евро
В "Игре престолов" исправили ляп со стаканом из Starbucks
Полиция освободила всех заложников из табачной лавки под Тулузой
США направят к берегам Венесуэлы плавучий военный госпиталь
«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее
Центробанк завершил 2018 год с убытком почти в 435 млрд рублей
Юной актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал
В Раде предложили перенести инаугурацию Зеленского на другой день
Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар"
В 2018 году каждый пятый молочный продукт в России являлся фальсификатом
Савченко предложила свою кандидатуру на пост главы МИД или министерства обороны Украины
Порошенко сменил командующего Национальной гвардией Украины
Полиция установила личность преступника, захватившего заложников под Тулузой
Президент Шри-Ланки заявил, что в стране к настоящему моменту обеспечена безопасность
"Суперджет" вернулся в Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и проблем с автопилотом
В Норвегии суд приговорил россиянина к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене
В Ленинградской области выплаты ко Дню Победы получат вдовы ветеранов, труженики тыла и «дети войны»
Иран объявит о сокращении своих обязательств по ядерной сделке 8 мая
Зюганов ответил на высказывание писательницы Чижовой о вине Сталина в блокаде Ленинграда
Песков прокомментировал слова советника президента РФ о планах Киева заселить Донбасс евреями
Евгения Медведева заболела во время тура в Канаде
Шереметьево вошёл в обычный график работы после авиакатастрофы
Под Тулузой неизвестный захватил в заложники пять человек
Суд продлил арест Вышинского до 22 апреля
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Квартиру бизнесмена в Подмосковье ограбили почти на полтора миллиона рублей
Главный редактор WikiLeaks и Памела Андерсон посетили Ассанжа в тюрьме
В Великобритании на территории аэродрома загорелся склад