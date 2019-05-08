Минобороны опубликовало фотографии из семейных альбомов полководцев времен ВОВ

СЕГОДНЯ 02:44 2019-05-08T02:51:39+03:00

Главкома ВМС на Северной флоте Николай Кузнецов с премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем на Ялтинской конференции. 1945 год

Изменить размер текста: A A

Минобороны России опубликовало уникальные фронтовые фотографии из семейных альбомов полководцев Великой Отечественной войны. Новый раздел был открыт на сайте ведомства преддверии Дня Победы

Большинство из этих снимков публикуются впервые. На них прославленные герои предстают в обстановке боевых действий во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них. К фотографиям есть интересные исторические комментарии, составленные на основе воспоминаний их родственников.

Маршал Советского Союза Андрей Еременко напутствует командиров и бойцов перед боем. Сталинград, 1942 год.

Здесь можно увидеть снимки маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова. Есть также фото генерала армии Ивана Баграмяна в штабе фронта у телетайпа, артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, доставлявшего на мотоцикле оперативные документы.

Ленинградский фронт, 1943 год. Артиллерийский разведчик Владимир Михалкин часто под обстрелами доставлял на мотоцикле оперативные документы.

Несколько кадров запечатлели моменты исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции в 1945 году.

Мультимедийный раздел подготовлен совместно с фондом памяти «Полководцев Победы». Ранее на сайте Минобороны уже были созданы разделы с фотографиями полководцев Победы в семейной обстановке или на торжествах, в том числе праздничных парадах.

ИСТОЧНИК KP.RU