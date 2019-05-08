На юге Сицилии дома продают за один евро

СЕГОДНЯ 03:15 2019-05-08T03:15:40+03:00

Новый владелец должен будет в течение года отремонтировать здание за свой счет

Изменить размер текста: A A

Купить дом всего за один евро можно в городке Муссомели на юге Сицилии. Местные власти выставили на продажу сто таких объектов недвижимости.

Конечно, все не так просто. Во-первых, за дом выплатите евро, но должны будете внести депозит на семь тысяч евро. Его вам вернут, если вы выполните второе условие - отремонтируете купленное здание в течение года, сообщает The Sun.

По мнению издания, ремонтные работы могут обойтись примерно 107 долларов США за примерно тысячу квадратных сантиметров. Другие, расходы включают административные сборы от от 4000 до 6450 долларов США.В городе есть инженеры и архитекторы, которые могут помочь с ремонтом, но новые жители также могут собрать свои собственные команды.

Городской муниципалитет планирует в ближайшее время выставить еще 400 зданий для продажи с условием последующей реконструкции. Так власти пытаются удержать жителей, многие из которых покидают небольшие поселения и перебираются в крупные города.

Население городка Муссомели – всего 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями, здесь также есть средневековый замок и древние церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU