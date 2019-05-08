В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин

СЕГОДНЯ 04:08 2019-05-08T04:08:32+03:00

Немецкие политики говорят об охлаждении в отношениях между США и ФРГ

Изменить размер текста: A A

Внезапная отмена визита в Берлин госсекретаря США Майка Помпео огорчила и обидела немецких политиков. Сообщение об изменении планов главы Госдепартамента появилось непосредственно в день прибытия в ФРГ.

"Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии", - заявил представитель "Свободной демократической партии" и бывший зампредседателя Европарламента Александр Ламбсдорф.

Он подчеркнул, что такая внезапная отмена визита "в высшей степени необычна". В немецких СМИ отметили, что у Помпео была также запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и, с точки зрения протокола, жест госсекретаря США имеет особое значение, пишет Интерфакс.

"Даже если у отказа были непреодолимые причины, он, к сожалению, соответствует нынешнему климату в отношениях между обоими правительствами", - сказал председатель международного комитета бундестага Норберт Рёттген

Охлаждение в отношениях США и ФРГ началось при администрации президента Дональда Трампа. Вашингтон обвиняет Берлин в слишком маленьких взносах в НАТО, критикует строительство газопровода "Северный поток - 2" и угрожает ввести торговые пошлины.

Как писал сайт kp.ru, во вторник Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели телефонные переговоры вместо отмененной встречи в Берлине. Стороны договорились согласовать новую дату.

ИСТОЧНИК KP.RU