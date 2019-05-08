2019-05-08T06:41:39+03:00
Политика

Украинский эксперт предложил использовать на границе с Россией ядерные мины

При этом информацию о размещении такого заграждения эксперт предложил держать в тайне
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Украинские эксперты предлагают отгородиться от России ядерными минными полямиУкраинские эксперты предлагают отгородиться от России ядерными минными полямиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Для сдерживания "российской агрессии" Украине на границе с Россией надо установить ядерные мины в качестве заграждения. Такое предложение озвучил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет – это держать в государственной тайне", - сказал он в эфире "ObozTV"

По мнению Козия, Киев может беспрепятственно разрабатывать тактическое ядерное оружие, а также средства его доставки. При этом вопрос разработки Украиной стратегического ядерного оружия он назвал "безумными затратами".

"Где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", – добавил эксперт.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года экс-глава украинской миссии при НАТО Петр Гаращук заявил о том, что у Киева "есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие". Более того, республика способна делать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму оценили состояние оставленных Украиной МиГ-29
Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных
Коломойский пообещал не мстить Порошенко после возвращения на Украину
Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной
В США один погиб и семь учащихся пострадали в результате стрельбы в школе в Денвере
В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин
На юге Сицилии дома продают за один евро
Минобороны опубликовало фотографии из семейных альбомов полководцев времен ВОВ
В "Игре престолов" исправили ляп со стаканом из Starbucks
Полиция освободила всех заложников из табачной лавки под Тулузой
США направят к берегам Венесуэлы плавучий военный госпиталь
«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее
Центробанк завершил 2018 год с убытком почти в 435 млрд рублей
Юной актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал
В Раде предложили перенести инаугурацию Зеленского на другой день