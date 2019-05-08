Украинский эксперт предложил использовать на границе с Россией ядерные мины

СЕГОДНЯ 06:41 2019-05-08T06:41:39+03:00

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Для сдерживания "российской агрессии" Украине на границе с Россией надо установить ядерные мины в качестве заграждения. Такое предложение озвучил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет – это держать в государственной тайне", - сказал он в эфире "ObozTV"

По мнению Козия, Киев может беспрепятственно разрабатывать тактическое ядерное оружие, а также средства его доставки. При этом вопрос разработки Украиной стратегического ядерного оружия он назвал "безумными затратами".

"Где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", – добавил эксперт.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года экс-глава украинской миссии при НАТО Петр Гаращук заявил о том, что у Киева "есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие". Более того, республика способна делать не только атомные бомбы, но и ядерные боеголовки для ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU