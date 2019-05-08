2019-05-08T07:11:07+03:00
В мире

В Японии мужчина планировал убийство принца Хисахито

Арестованный японец выразил недовольство системой японского императорского дома
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Императорская семья ЯпонииИмператорская семья ЯпонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Покушение на принца Хисахито, сына наследного принца Акисино, раскрыто в Японии. Арестованый 29 марта мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего мальчика.

Следствие установило, что 56-летний подозреваемый заблаговременно приехал в Токио, приобрел каску и спецодежду, и под видом рабочего проник в школу, где учится принц. Мужчина привязал ножи к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями и оставил орудие на парте Хисахито.

Его обнаружили 26 марта. Оба ножа были выкрашены розовой краской. Через три дня после этого полиции удалось арестовать подозреваемого. Он выразил недовольство системой японского императорского дома вообще и правилами наследования престола в частности.

На допросах задержанный рассказал, что хотел ударить принца ножом.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 30 апреля 85-летний японский монарх Акихито передал трон своему старшему сыну - 59-летнему принцу Нарухито. Принц Акисино является младшим братом нового императора.

Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии считают, что дружба с США была «разбита вдребезги»
Актер Андрей Мерзликин пересек границу Украины бегом через рапсовое поле
"Руспродсоюз" обосновал рост цен на хлеб
Погода в Москве на 8 мая 2019 года: в городе ожидается гроза
Украинский эксперт предложил использовать на границе с Россией ядерные мины
В Крыму оценили состояние оставленных Украиной МиГ-29
Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных
Коломойский пообещал не мстить Порошенко после возвращения на Украину
Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной
В США один погиб и семь учащихся пострадали в результате стрельбы в школе в Денвере
В Германии обиделись на Помпео за отмену визита в Берлин
На юге Сицилии дома продают за один евро
Минобороны опубликовало фотографии из семейных альбомов полководцев времен ВОВ
В "Игре престолов" исправили ляп со стаканом из Starbucks
Полиция освободила всех заложников из табачной лавки под Тулузой
США направят к берегам Венесуэлы плавучий военный госпиталь
«Ливерпуль» без Фермино и Салаха оказался еще сильнее
Центробанк завершил 2018 год с убытком почти в 435 млрд рублей
Юной актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть этот сериал
В Раде предложили перенести инаугурацию Зеленского на другой день