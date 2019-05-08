В Японии мужчина планировал убийство принца Хисахито

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-08T07:11:07+03:00

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Покушение на принца Хисахито, сына наследного принца Акисино, раскрыто в Японии. Арестованый 29 марта мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего мальчика.

Следствие установило, что 56-летний подозреваемый заблаговременно приехал в Токио, приобрел каску и спецодежду, и под видом рабочего проник в школу, где учится принц. Мужчина привязал ножи к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями и оставил орудие на парте Хисахито.

Его обнаружили 26 марта. Оба ножа были выкрашены розовой краской. Через три дня после этого полиции удалось арестовать подозреваемого. Он выразил недовольство системой японского императорского дома вообще и правилами наследования престола в частности.

На допросах задержанный рассказал, что хотел ударить принца ножом.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 30 апреля 85-летний японский монарх Акихито передал трон своему старшему сыну - 59-летнему принцу Нарухито. Принц Акисино является младшим братом нового императора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706442" frameborder="0"></iframe> Император Нарухито: в Японии началась эра «Рейва».Новый японский император коронован на престол. Принц Нарухито стал 126-ым императором страны восходящего солнца. Трон Хризантемы является старейшей наследием монархии в мире - королевская мужская линия не прерывалась в течение четырнадцати веков. Сам Нарухито является прямым потомком первого японского императора Джиму, который правил около 660 г. н.э.

ИСТОЧНИК KP.RU