2019-05-08T07:33:00+03:00
Экономика

"Руспродсоюз" обосновал рост цен на хлеб

В организации отметили, что в прошлом году подорожала пшеница
Юлия ДИВЕЕВА
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В "Руспродсоюзе" рассказали, почему дорожал хлебВ "Руспродсоюзе" рассказали, почему дорожал хлебФото: Михаил ФРОЛОВ
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Повышение отпускных цен на хлеб в России было обусловлено подорожанием пшеницы и муки в августе-сентябре 2018 года. Об этом сообщила представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева

Она отметила, что это организация уже тогда поднимала вопрос необходимости корректировки прейскурантов, но из-за затянутости процедур согласования новых цен цен, “многие производители были вынуждены отыгрывать поднятие сырьевой себестоимости в 2019 году”.

Так по данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в апреле подорожали на 8,2% в сравнении с прошлогодними показаниями, а в марте 2019 года на 7,5%. В декабре 2018 года к декабрю 2017 года рост был меньше - на 5,2%, передает РИА Новости.

По словам Нагайцевой, в этом году производителям труднее будет обосновать рост цен, поскольку на мировом рынке зерно дешевеет, а на внутреннем - стабилизируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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