2019-05-08T08:03:23+03:00
Общество

Фонд развития моногородов и Яндекс.Такси запускают «социальное такси»

Проект позволит бесплатно пользоваться такси ветеранам ВОВ, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда
Юлия ДИВЕЕВА
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«Яндекс.Такси» в моногородах будет осуществлять бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны«Яндекс.Такси» в моногородах будет осуществлять бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В моногородах России начнет работать «социальное такси», которое будет круглый год перевозить ветеранов Великой Отечественной войны. Это совместный проект Фонда «МОНОГОРОДА.РФ» и «Яндекс.Такси».

«Проект предоставляет ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда возможность бесплатных поездок. Работать сервис будет не только в праздничные дни, проект рассчитан на год с возможностью продления», - сообщила генеральный директора Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Сначала сервис начнет работать в тестовом режиме в 18 моногородах страны, где проживает более десяти тысяч ветеранов войны. Но до конца 2019 года к проекту присоединятся 145 моногородов. Кроме того, проект будет расширять не только охват территории, но и аудитории, говорится на сайте Фонда развития моногородов.

«Наша совместная с Фондом программа субсидируемых поездок начинается с ветеранов Великой отечественной войны, но в дальнейшем мы планируем расширять ее. Мы хотим сделать такси доступным для всех людей, и рады, что Фонд развития моногородов разделяет это стремление», - пояснил директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России и Беларуси Иван Запольский.

Речь идет о пассажирах, с ограниченными возможностями, о трудоустройстве слабослышащих водителей, совместные мероприятия с администрациями моногородов по распространению доступных перевозок для льготных категорий граждан.

Соглашение о долгосрочном партнерстве между Фондом развития моногородов и компанией «Яндекс.Такси» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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