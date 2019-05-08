2019-05-08T10:13:37+03:00
Трагедия в Шереметьево

Источник в Росавиации подтвердил подлинность переговоров пилотов SSJ-100

Ранее в Сети появилась расшифровка "диалога" экипажа сгоревшего "Суперджета" с диспетчерами "Шереметьево"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Продолжается расследование трагедии, которая случилась в аэропорту «Шереметьево» 5 маяПродолжается расследование трагедии, которая случилась в аэропорту «Шереметьево» 5 маяФото: ТАСС
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Появившаяся в Сети расшифровка переговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" с диспетчерами аэропорта является подлинной. Об этом сообщил источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

"Да", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Сайт kp.ru писал о том, что появившийся в Сети "диалог" командира воздушного судна с диспетчерами начинается с момента, когда пилот запрашивает разрешение на возвращение в точку вылета, а заканчивается уже после того, как лайнер воспламеняется. По расшифровке можно сделать вывод, что у экипажа лайнера все же была связь с вышкой, а вот садиться на полосу приходилось вручную без помощи электроники.

Следователи пока не делают официальных заявлений относительно причин авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек, однако приоритетной версией считается ошибка пилотов.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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