При столкновении поезда и грузовика в Германии пострадали 25 человек
Не менее 25 человек пострадали в результате столкновения поезда с груженной фурой на севере Германии. Такую информацию предоставили в местном отделении полиции.
Авария произошла утром в среду, 8 мая, на железнодорожном переезде в коммуне Альт-Дувенштедт близ города Рендсбург. От удара поезд сошел с рельсов, а обломки грузовика разлетелись по округе.
В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек.
Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолете. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, а еще один - в крайне тяжелом.
На месте ЧП работают порядка 100 сотрудников экстренных служб. Они отключили электропитание на путях, поэтому движение поездов между Рендсбургом и Овшлагом было приостановлено. Ожидается, что ограничения будут сняты лишь в пятницу, передает NDR.
Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее похожий инцидент произошел в Польше. Скорый пассажирский поезд на полном ходу врезался в машину скорой помощи. Врач и фельдшер погибли, а водитель был введен в искусственную кому.
ИСТОЧНИК KP.RU