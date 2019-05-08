Названы самые популярные саженцы у российских дачников

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-08T10:56:20+03:00

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Дачный сезон в самом разгаре и те, кто не успели посадить плодовые деревья и кустарники, стараются это исправить. Саженцы покупают не только в магазинах, но и на популярных площадках объявлений в интернете. Эксперты сайта «Авито» проанализировали запросы пользователей и назвали самые популярные саженцы, которые пытаются найти чаще всего.

Особенно активно ищут малину. Такие запросы составляют 29,3% от общего числа, то есть почти треть. В среднем один корень обходится в 378 рублей - это средняя цена. Дороже всего за сладкую ягоду платят жители Иркутска – 608 рублей, а дешевле всего в Уфе – 126 рублей.

На втором месте по популярности в поисковых запросах вишня и черешня. Ими заинтересовались 21,2% покупателей. Средняя цена одного деревца составила 607 рублей.

Пятая часть дачников – третье место – планирует приобрести виноград. На это запрос пришлось 19,4% от общего количества. Средняя цена за куст винограда составляет 277 рублей.

Четвертое и пятое место делят саженцы сливы и груши. Их хотят приобрести 14,1 и 9,7% дачников соответственно. Чаще всего сливами интересуются пользователи из Челябинска, здесь их можно купить за 226 рублей, а груши популярны в Перми – 719 рублей.

Реже всего приобретают яблони и абрикосы. На долю этого товара пришлось 3,1 и 3,2% запросов. Кстати, саженец яблони стоит дороже всего, на сайте его предлагают купить в среднем за 1348 рублей, пишет газета «Известия».

Весна самое время заниматься не только садом, но и огородом. В свою очередь медики рекомендуют иметь на приусадебном участке некоторые травы, которые особенно полезны организму. Начать стоит со всеми любимого укропа. Эта зелень позитивно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, помогает стабилизировать пищеварение и способствует образованию кровяных телец.

Не менее полезна петрушка. Она богата витамином С, а в сельдерее много протеина и полезных веществ. Он также способен избавлять от стресса и усиливать концентрацию внимания. В пятерке лучших оказались фенхель и руккола, они помогают бороться с вирусами в организме, пишет сайт «Утро.ру».

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Как выбрать качественные саженцы

Не устанем повторять: никогда не берите саженцы плодовых деревьев на рынках и в переходах! Там сплошной обман! Бывали случаи, когда ушлые продавцы под видом яблони умудрялись всучить покупателям молодые… березы! Что уж говорить о сортах - они вообще редко соответствуют заявленному на этикетке.

Поэтому покупайте только в проверенных питомниках и садовых центрах. Питомники лучше выбирать те, что при сельскохозяйственных институтах. А садовые центры - небольшие. Там за качеством следят строже, чем в гипермаркетах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU