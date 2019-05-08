Китай и Франция выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-08T11:04:56+03:00

При этом в Париже допустили введение новых санкций против Тегерана в случае невыполнения условий соглашения

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Министерство иностранных дел Китая и оборонное ведомство Франции выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном и призвали стороны к полному выполнению всех положений данного договора.

Так представитель МИД КНР Гэн Шуан напомнил, что ответственность за соблюдение условий соглашения несут все стороны, передает Reuters. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, в свою очередь, допустила возможность введения санкций в отношении Тегерана в случае нарушения пунктов сделки.

"Сегодня ничего хуже не будет, если сам Иран выйдет из соглашения. Мы хотели бы, чтобы соглашение продолжало жить", - цитирует главу ведомства BFM.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 8 мая, Иран объявил о частичной приостановке исполнения своих обязательств по ядерной сделке. Власти пошли на этот шаг, поскольку другие участники соглашения, по их мнению, нарушают прописанные в документе условия.

ИСТОЧНИК KP.RU