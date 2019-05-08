Украина усилила меры безопасности на границе с Россией накануне 9 мая

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-08T11:38:17+03:00

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Погранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией накануне Дня Победы 9 мая. Об этом сообщили представители ведомства.

Власти рассчитывают, что такие действия будут препятствовать ввозу в страну оружия, боеприпасов и других "средств террора", а также въезду лиц с "сепаратистскими и экстремистскими настроениями". Речь идет о гражданах с российскими флагами, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, и о тех, кто выражает недовольство украинским руководством. Это касается, прежде всего, "лиц на мотоциклах", к которым относятся члены байкерского клуба "Ночные волки".

"Не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных басенных клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия", - говорится в сообщении на сайте Погранслужбы.

К слову, лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов ранее был внесен в санкционный список Украины, так что въезд в страну ему запрещен. "КП" писала о том, что в отношении ряда других членов байкерского клуба были приняты аналогичные меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699036" frameborder="0"></iframe> "Ночные волки" почтили память жертв бомбардировок Югославии.

ИСТОЧНИК KP.RU