Болтон заявил, что США продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-08T12:09:52+03:00

В Вашингтоне считают, что островное государство слишком сильно влияет на Боливарианскую Республику

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Соединенные Штаты продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой. О таких планах Белого дома поведал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу", - написал Болтон у себя на странице в Twitter.

При этом к своему посту он прикрепил запись американского вице-президента Майка Пенса, в которой тот обвинил Гавану в бедности Каракаса.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил кубинским властям жесткими санкциями из-за ситуации в Венесуэле, а потом решил пойти несколько другим путем и предложил отменить введенные ранее ограничительные меры в обмен на отказ от сотрудничества с Боливарианской Республикой.

В Вашингтоне считают, что Гавана слишком сильно влияет на Каракас. Особенно американцев волнует военное присутствие Кубы в Венесуэле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU