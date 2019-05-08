2019-05-08T12:09:52+03:00
Политика

Болтон заявил, что США продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой

В Вашингтоне считают, что островное государство слишком сильно влияет на Боливарианскую Республику
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США намерены разорвать связи Кубы и ВенесуэлыСША намерены разорвать связи Кубы и ВенесуэлыФото: REUTERS
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Соединенные Штаты продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой. О таких планах Белого дома поведал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу", - написал Болтон у себя на странице в Twitter.

При этом к своему посту он прикрепил запись американского вице-президента Майка Пенса, в которой тот обвинил Гавану в бедности Каракаса.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил кубинским властям жесткими санкциями из-за ситуации в Венесуэле, а потом решил пойти несколько другим путем и предложил отменить введенные ранее ограничительные меры в обмен на отказ от сотрудничества с Боливарианской Республикой.

В Вашингтоне считают, что Гавана слишком сильно влияет на Каракас. Особенно американцев волнует военное присутствие Кубы в Венесуэле.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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