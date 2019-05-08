Болтон заявил, что США продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой
Соединенные Штаты продолжат рвать связи между Венесуэлой и Кубой. О таких планах Белого дома поведал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
"Власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу", - написал Болтон у себя на странице в Twitter.
При этом к своему посту он прикрепил запись американского вице-президента Майка Пенса, в которой тот обвинил Гавану в бедности Каракаса.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил кубинским властям жесткими санкциями из-за ситуации в Венесуэле, а потом решил пойти несколько другим путем и предложил отменить введенные ранее ограничительные меры в обмен на отказ от сотрудничества с Боливарианской Республикой.
В Вашингтоне считают, что Гавана слишком сильно влияет на Каракас. Особенно американцев волнует военное присутствие Кубы в Венесуэле.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU