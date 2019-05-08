2019-05-08T12:45:42+03:00
Общество

Эксперты назвали самые распространенные способы обмана туристов

Чаще всего отдыхающие попадаются на покупке поддельных авиабилетов и аренде жилья
Елена АКИМОВА
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Эксперты туристической отрасли назвали самые популярные способы обмана путешественниковЭксперты туристической отрасли назвали самые популярные способы обмана путешественниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты в сфере туризма составили список самых популярных способов обмана туристов. По данным британской туристической ассоциации ABTA, только за прошлый год количество таких преступлений увеличилось на 14 процентов. Из-за действий мошенников туристы потеряли семь миллионов фунтов стерлингов, а жертвами стали более пяти тысяч путешественников по всему миру.

Чаще всего мошенники пытаются нажиться, продавая поддельные авиабилеты. Туристы обнаруживают обман только в аэропорту, пытаясь попасть на борт с липовым посадочным талоном. Особенно часто можно нарваться на мошенников, приобретая билеты в Индию или страны Африки. Кроме денег, которые теряет турист, в данной схеме есть еще одна опасность: мошенники получают доступ к персональным данным человека и часто используют эти сведения в своих целях. Жертвами такой схемы обмана становятся 53% всех обманутых туристов.

Не менее популярным является способ мошенничества с арендой жилья. Часто в доме не оказывается бытовой техники, за которую заплатили деньги, а порой и самого дома тоже не оказывается. Для подобных схем мошенники используют фейковые сайты по сдаче домов в аренду.

Еще одно проблемное направление – это паломнические туры. Цены на подобный продукт заведомо завышены, так как существует своя специфика. Жертвы – люди, которые хотят совершить хадж, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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