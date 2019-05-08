2019-05-08T13:17:08+03:00
Трагедия в Шереметьево

Песков: решение о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» - прерогатива специалистов

В Кремле считают, что в вопросах авиабезопасности компетентными могут быть выводы только авиационных органов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: решение о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» - прерогатива специалистовПесков: решение о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» - прерогатива специалистовФото: REUTERS
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Лишь компетентные авиационные органы должны принимать решения по приостановке полетов «Сухого суперджет - 100» после авиакатастрофы, которая произошла в минувшие воскресенье, 5 мая, в Шереметьево. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом должны говорить только компетентные органы - авиационные органы. Мы видели сообщения на этот счет, но компетентными могут являться выводы авиационных органов», - сказал представитель Кремля.

Ранее, комментируя ситуацию с авиакатастрофой, Песков также отметил, что пока решение о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» не принималось, поскольку это является прерогативой специалистов и необходимо дождаться заключения о причинах чрезвычайного происшествие.

Напомним, 5 мая лайнер рейса SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложил о неисправности и решили вернуться в аэропорт. В результате жёсткой посадки воздушное судно загорелось. На борту находились 78 человек. Жертвой катастрофы стало 41 человек, госпитализированы десять.

Мурманск скорбит по жертвам авиакатастрофы в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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