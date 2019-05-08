В Кремле ответили на планы Киева по непризнанию выдаваемых РФ паспортов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-08T13:22:59+03:00

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Россия продолжит выдавать жителям Донбасса свои паспорта, несмотря на то, что Украина отказывается признавать их действительными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", - цитирует ТАСС представителям главы государства.

Сайт kp.ru писал о том, что уже в эту среду, 8 мая, правительство Украины планирует принять решение, по которому все выданные жителям Луганской и Донецкой народных республик паспорта, будут считаться незаконными. Их нельзя будет использовать во время нахождения на территории незалежной и при пересечении ее государственной границы.

Киев уже рекомендовал другим странами поддержать данное решение относительно выданных в Донбассе российских документов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU