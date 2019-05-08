2019-05-08T13:37:03+03:00
Политика

Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ

Бывший главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев сменил место работы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Николай Евменов. Фото - Станислав Красильников ТАССНиколай Евменов. Фото - Станислав Красильников ТАСС
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Новым главнокомандующим Военно-морским флотом России стал адмирал Николай Евменов, который раньше руководил Северным флотом. Об этом министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о назначении. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев был снят с должности после 46 лет военной службы. Теперь он будет работать в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

"Уверен, что его переход на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию" будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах ВМФ", — цитирует РИА Новости министра.

Сайт kp.ru писал о том. что Королев начал свою карьеру на субмаринах Северного флота. Сначала он командовал 24-й дивизией подводных лодок, потом возглавлял штаб, а после был назначен заместителем командующего СФ. Также адмирал около года руководил Черноморским флотом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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