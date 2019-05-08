Кабмин Украины признал незаконными выданные жителям Донбасса паспорта РФ

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-08T13:52:15+03:00

В правительстве Незалежной заявили, что принятые ограничения это «только первый шаг»

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В среду, 8 мая, Кабинет министров Украины признал недействительными на территории страны паспорта России, выдаваемые жителям Донбасса российские паспорта. Документы не будут действовать на территории Незалежной, а также при пересечении ее границы. Об этом сообщил министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

«Мы считаем, что такие ограничения - только первый шаг, ряд правительственных экспертов сейчас готовят для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины "О гражданстве", но о них мы будем говорить немного позже» - сказал он журналистам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о планах признать незаконными выдаваемые жителям Донбасса российские паспорта.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой народных республик.

ИСТОЧНИК KP.RU