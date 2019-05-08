Песков: вероятность участия Путина в "Бессмертном полке" весьма высока
Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, вновь примет участие в памятном шествии в рамках акции "Бессмертный полк". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что раньше Владимир Владимирович никогда не пропускал это мероприятие, и 2019 год не должен стать исключением.
"Все предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал о том, что каждое 9 мая Путин встает в один ряд с другими участниками шествия "Бессмертного полка" вместе с портретом своего отца Владимира Спиридоновича, который участвовал в боях на Невском пятачке под Ленинградом. Порой к президенту РФ присоединяются главы других государств и высокопоставленные политики.
ИСТОЧНИК KP.RU