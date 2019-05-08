Песков: вероятность участия Путина в "Бессмертном полке" весьма высока

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-08T13:52:24+03:00

До этого президент России каждый год проходил вместе с шествием по Красной площади

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Президент России Владимир Путин, вероятнее всего, вновь примет участие в памятном шествии в рамках акции "Бессмертный полк". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что раньше Владимир Владимирович никогда не пропускал это мероприятие, и 2019 год не должен стать исключением.

"Все предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что каждое 9 мая Путин встает в один ряд с другими участниками шествия "Бессмертного полка" вместе с портретом своего отца Владимира Спиридоновича, который участвовал в боях на Невском пятачке под Ленинградом. Порой к президенту РФ присоединяются главы других государств и высокопоставленные политики.

ИСТОЧНИК KP.RU