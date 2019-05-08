Дочь фотокора Евгения Халдея рассказала, как снимали фото «Знамя Победы над Рейхстагом»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-08T14:08:57+03:00

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Накануне Дня Победы дочь известного советского фотографа Евгения Халдея, рассказала, как был сделан легендарный снимок водружения Знамени Победы на крыше Рейхстага.

Эту композицию фотограф реализовывал несколько дней. Красное полотнище было сшито из скатерти, а потом солдаты и фотограф специально забирались на крышу разрушенного здания.

Чтобы композиция была особенно выразительной, одному из солдат – Алексею Ковалеву – пришлось забираться на полуразрушенную башню и водружать там Знамя. Чтобы солдат не сорвался, его держали за сапоги товарищи. Об этом Анна Халдей рассказала сайту телеканалу «Звезда».

Сегодня работы Евгения Халдея являются самыми узнаваемыми, он советский фотокор смог запечатлеть самые острые моменты Великой Отечественной войны.

Накануне 9 мая в женевском представительстве ООН открылась выставка работ Евгения Халдея. В экспозицию вошли полсотни его работ: фронтовая хроника, кадры, сделанные во время Нюрнбернского процесса и знаменитый снимок «Знамя Победы над Рейхстагом».

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ИСТОЧНИК KP.RU