2019-05-08T14:46:40+03:00
Общество

Обвиненному по делу об убийстве Анны Политковской отказали в УДО

Дмитрий Павлюченков ходатайствовал об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Обвиненному по делу об убийстве Анны Политковской отказали в УДООбвиненному по делу об убийстве Анны Политковской отказали в УДОФото: PHOTOXPRESS
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Московский районный суд Рязани отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова - бывшего сотрудника ГУВД Москвы, осужденного за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

«Отказано в удовлетворении ходатайства осуждённого. То есть он продолжает отбывать наказание», — сообщила помощника председателя суда Викторию Шаблову.

Ранее Павлюченков ходатайствовал об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Напомним, Анну Политковскую убили 23 августа 2006 года, накануне очередного дня рождения журналистки. 24 августа 2011 года после допроса по делу об убийстве следствие задержало своего бывшего главного свидетеля - экс-подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова

Обвиняемые в исполнении убийства журналистки Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев были приговорены к пожизненному заключению в июне 2014 года. В 2017 году В Вологодской колонии особого режима для осужденных пожизненно умер Лом-Али Гайтукаев, у которого был выявлен цироз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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