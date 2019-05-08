2019-05-08T14:43:52+03:00
Политика

Президент Австрии встретится с Путиным в Сочи 15 мая

Это будет первый визит Александера Ван дер Беллена в Россию в качестве главы государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото Михаил Климентьев пресс-служба президента РФ ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото Михаил Климентьев пресс-служба президента РФ ТАСС
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен посетит Россию с официальным визитом 15 мая. Об этом сообщили в канцелярии лидера республики.

Глава государства примет участие в открытии российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который пройдет в одноименном городе, и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стоит отметить, что это будет первый визит Ван дер Беллена в нашу страну в качестве лидера республики

"Речь идет об улучшении понимания между гражданами двух стран. Новую платформу для диалога можно сравнить с российско-германским "Петербургским диалогом" и российско-французским "Трианонским диалогом". Диалог с Россией важен для поиска совместных решений", - передает Австрийское агентство печати со ссылкой на заявление канцелярии.

Сайт kp.ru писал, что о предстоящем визите президента Австрии в Россию стало известно еще в начале года. О нем сообщил сам Владимир Путин. В апреле эту информацию подтвердили и в Вене. Известно, что вместе с Ван дер Белленом в Россию прибудет глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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