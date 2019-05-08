«Атлетико» может пригласить Консейсау на место Симеоне

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-08T15:04:42+03:00

Мадридский «Атлетико» находится в активном поиске нового тренера, и недавно в его сферу интересов вошел действующий тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

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После вылета из Лиги Чемпионов дальнейшая судьба Синеоне в «Атлетико» была поставлена под вопрос. Окончательно пошатнула доверие к тренеру череда проигрышей в Ла Лиги, а настоящий апокалипсис наступил в матче 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», занимающего 11-е место в турнирной таблице.

«Атлетико» сенсационно проиграл 0:3 на выезде и руководство «матрасников» окончательно утвердилось в своем решении обновить не только состав, но и сменить главного тренера.

В сферу интересов «матрасников» вошел тренер «Порту» Сержиу Консейсау, который дал согласие перейти. Однако, для того, чтобы Сержиу Консейсау действительно сменил Диего Симеоне, нужно удовлетворить запрос миланского «Интера», так же интересующегося кандидатурой португальца.

Как сообщает A Bola, обмен возможен только если Диего Симеоне согласится перейти в «Интер».

Сам Симеоне не раз заявлял, что обязательно потренирует «нерадзурри» в своей карьере, и от своих слов не отказывается:

«Я уже говорил «Интеру» 2000 раз, что это случится. Но сейчас я продолжу работать день ото дня в Мадриде, где у меня есть один год контракта, и на данный момент мы сотрудничаем очень хорошо. Надеюсь продолжить тот же путь, по которому мы работали последние 12 или 13 лет. Мой стиль соответствует клубу».

Симеоне провел два сезона в «Интере» в качестве игрока, выиграв Кубок УЕФА в 1998 году, а в этом сезоне попал в расширенный список кандидатов на смену Лучано Спаллети, последнее слово все равно за Симеоне.

ИСТОЧНИК KP.RU