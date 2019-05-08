2019-05-08T15:19:51+03:00
Политика

КНДР будет обсуждаться на встрече Помпео и Лаврова в Сочи 14 мая

Ранее на полях министерской сессии Арктического совета министр иностранных дел России и госсекретарь Соединенных Штатов договорились о повторных переговорах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Встреча Лаврова и Помпео на полях министерской сессии Арктического совета в финском РованиемиВстреча Лаврова и Помпео на полях министерской сессии Арктического совета в финском РованиемиФото: REUTERS
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На запланированных в Сочи 14 мая встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео будет обсуждаться ситуация в Северной Корее. Об это сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

«Да, конечно, тема КНДР будет обсуждаться», - ответил на соответствующий вопрос представитель дипведомства.

Напомним, в минувший вторник МИД РФ сообщил о том, что Лавров и Помпео договорились о переговорах в ходе состоявшийся в понедельник, 6 мая, встречи на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми, одна из тем которой стала обострившаяся ситуация в Венесуэле. Состоявшийся разговор стороны назвали хорошим и конструктивным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин может принять госсекретаря Соединенных Штатов после его встречи с Лавровым

ИСТОЧНИК KP.RU

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