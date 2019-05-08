Савченко заявила, что суд над ней будет «интересным, но не быстрым»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-08T15:28:06+03:00

Надежду Савченко на Украине сначала провозгласили героиней, а потом - террористкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом обвиняемая в терроризме бывшая народная героиня Украины убеждена, что ее оправдают

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Обвиняемая в терроризме депутат Верховной рады Надежда Савченко убеждена, что суд ее непременно оправдает, поскольку в ее действиях «состава преступления нет».

«Судебный процесс будет интересным. Но не быстрым. У нас много обращений и заявлений, которые мы попросим суд рассмотреть. Как все закончится? Я считаю, что нас оправдают. Потому, что нет состава преступления, все было надумано», - сказала она изданию «Страна» в среду, 8 мая.

Бывшая народная героиня Украины добавила, что потом она собирается найти «тех, кто устроил этот фарс», и «постарается привлечь их к ответственности в Европейском суде».

Ранее во вторник Броварский районный суд в Киевской области должно было пройти предварительное заседание по делу о «подготовке терактов», но его пришлось перенести из-за того, что не явились защитники второго обвиняемого – главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Надежду Савченко, которую после возвращения из России президент Украины Петр Порошенко называл олицетворением страны, 23 марта прошлого года лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта в Верховной Раде и госпереворота. Однако 16 апреля выпустили из-под стражи, потому что истек срок ареста .

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/644028" frameborder="0"></iframe> За что хотят посадить Савченко?.Сегодня в Верховной Раде должны решить - арестовать ли народного депутата Надежду Савченко. Причины в нашем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU