СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-08T15:33:07+03:00

В ФРГ сожалеют о частичной приостановки Ираном обязательств по ядерной сделке Фото: REUTERS

Представитель немецкого правительства сообщил, что в Германии изучат заявление Исламской Республики и примут решение о дальнейших действиях

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Берлин с сожалением воспринял заявление Тегерана о прекращении выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке и планирует рассмотреть варианты дальнейшего действия. Соответствующие заявление сделал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению заявления иранского правительства. Теперь сообща с нашими партнерами по "евротройке" мы детально изучим это заявление и решим, какие могут быть или должны быть дальнейшие шаги", - сказал Зайберт», - сказал представитель кабмина ФРГ в среду, 8 мая.

8 мая, Иран оповестил послов России, Великобритании, Германии, Китая и Франции о частичной приостановки исполнения своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, объяснив свое решение давлением на Тегеран со стороны Вашингтона, ранее вышедшего из сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU