2019-05-08T16:15:36+03:00
Политика

Жителей Донбасса, получивших российский паспорт, лишат социальных выплат

Люди также останутся без украинских пенсий
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Правительство Украины признало недействительными российские паспорта, выданные жителям ДонбассаПравительство Украины признало недействительными российские паспорта, выданные жителям ДонбассаФото: REUTERS
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В среду, 8 мая, правительство Украины признало недействительными российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

- Эта акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства, - так это решение объяснила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Она уточнила, что признаваться незаконными будут паспорта, полученные жителями Донбасса, после 28 апреля 2019 года.

Фриз также отметила, что все жители, получившие российские паспорта, будут внесены в единую базу, а затем лишены всех социальных выплат и пенсий со стороны Украины, пишет ТАСС.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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