В США продают одежду и подушки со снимками из Освенцима

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-08T16:39:07+03:00

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В преддверии Дня Победы на американском сайте Redbubble появились странные товары: постельное белье, сумки и одежда со снимками из печально известного нацистского концлагеря Освенцим («Освенцимом» этот лагерь смерти называют только на постсоветском пространстве, весь остальной мир знает его под именем «Аушвиц-Биркенау»).

Например, там можно купить мини-юбку с фотографией крематория или подушку с изображением железнодорожных путей на платформе, куда фашисты привозили узников. Созданный в Польше на месте концлагеря музей Аушвиц-Биркенау очень возмущен таким кощунственным отношением к страшной человеческой трагедии.

«Вы действительно считаете, что продажа таких товаров, как подушки, мини-юбки или сумки с фотографиями из Освенцима – места огромной человеческой трагедии, где более 1,1 миллиона человек было убито – допустимо? Это, скорее, тревожно и неуважительно», - такое сообщение, проиллюстрированное снимками с американского сайта, появилось на официальной странице музея в Twitter.

Фото: Twitter/AuschwitzMuseum

Представители компании Redbubble в комментариях к этому твиту поблагодарили сотрудников музея за то, что те обратили их внимание на подобные лоты и пообещали удалить их со страниц своего сайта.

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ИСТОЧНИК KP.RU