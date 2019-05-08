Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру
Глава Украины Петр Порошенко согласился прийти в Генеральную прокуратуру Незалежной на допрос в связи с делом о гибели людей на Майдане 2014 года. О намерении администрации украинского президента согласовать даты допроса сообщили в Генпрокуратуре.
«Вышли на контакт со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса», - сообщил «Украинские новости» источник в ведомстве.
Напомним, 6 мая Генеральная прокуратура Украины сообщила о том, что вызывает Порошенко на допрос во вторник, 7 мая. Однако президент Незалежной не пришел в назначенную дату.
В конце апреля в Генпрокуратуру страны были вызваны три работника администрации Порошенко, которых подозревают в содействии бизнесмену Сергея Курченко, обвиненным следствием в хищении миллиардов гривен во времена президентства Виктора Януковича.
ИСТОЧНИК KP.RU