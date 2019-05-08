Захарова: высылка двух шведских дипломатов - ответная мера

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-08T17:26:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова признала, что высылке шведских дипломатов из России является ответом на отказ в продлении визы сотрудникам российского посольства.

«Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Не вдаваясь в глубину проблемы, могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ. Речь идет о фразе "в ответ". На этом завершим обсуждение данной темы, которую мы традиционно стараемся не комментировать», - так Захарова ответила на вопрос о высылке шведских дипломатов в ответ на действия Швеции.

Ранее представитель МИД Швеции Патрик Нильссон сообщил о высылки двух шведских дипломатов. Он пояснил, что «Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на запросы со стороны российского посольства».

«Мы сожалеем о решении со стороны МИД России», - добавил представитель внешнеполитического ведомства Швеции.

В декабре прошлого года Россия также зеркально ответила Словакии на высылку нашего дипломата. Братислава обвинила сотрудника посольства РФ в шпионаже.

ИСТОЧНИК KP.RU