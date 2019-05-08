2019-05-08T17:39:29+03:00
Политика

Боевики в Сирии выпустили 12 реактивных снарядов в сторону авиабазы Хмеймим

Российским дежурным средствам ПВО удалось отразить очередную атаку террористических группировок
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Боевики в Сирии выпустили 12 реактивных снарядов в сторону авиабазы ХмеймимБоевики в Сирии выпустили 12 реактивных снарядов в сторону авиабазы ХмеймимФото: Александр КОЦ
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В среду, 8 мая, в Сирии была отражена очередная попытка боевиков обстрелять авиабазу Хмеймим, в направлении которой было выпущено 12 реактивных снарядов. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

«Сегодня в 15 часов 15 минут боевиками террористических группировок "Катиба Ард эль-Баб"* и "Катиба Джебель-Бутма"* из Идлибской зоны деэскалации была предпринята очередная попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим. Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов», - сказал он

По словам Купчишина сообщил, что были оперативно найдены две огневые позиции боевиков, с которых велся обстрел. Он отметил, что благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы все реактивные снаряды были сбиты, при этом не было ни пострадавших, ни разрушений.

Накануне, 6 мая, по дважды за день обстреляли авиабазу, выпустив 36 реактивных снарядов. Все атаки также были отражены силами ПВО.

* Запрещенная в РФ террористической организации

ИСТОЧНИК KP.RU

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