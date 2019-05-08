2019-05-08T17:50:22+03:00
Общество

Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник доволен приговором

Футболисты получили реальные сроки в колонии общего режима
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побояхСуд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побояхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева сотрудник Минпромторга Денис Пак удовлетворен вынесенным судом приговором, сообщила его представитель Наталья Шатихина.

«Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара и строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда», - сказала она.

Наталья Шатихина добавила, что так как подсудимые к моменту вступления приговора в силу фактически отбыли большую часть срока в СИЗО, наказание для них «излишне строгим не является», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что суд постановил уничтожить стул, которым футболисты избили чиновника в кафе.

Напомним, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом в октябре прошлого года были арестованы по делу о двух драках в Москве.

Кокорину и Мамаеву оглашают приговор: онлайн-трансляция.Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в эти минуты оглашают приговор в Пресненском суде Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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