В Измайлово мужчина обнаружил мину

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-08T17:53:39+03:00

Найденный боеприпас был вывезен отрядом МЧС для разминирования

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В минувший вторник, 7 мая, в Дежурную часть поступило сообщение от 30-летнего мужчины, в котором он заявил, что в Измайлово обнаружил минометный снаряд.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», прибывшие на место правоохранители нашли в реке Серебрянка предмет, похожий на мину с оперением.

Позже было установлено, что данный предмет является минометной миной, без взрывателя, с зарядом внутри, также было изъято 7 боевых патронов калибра 7,62 мм., 1991 года выпуска.

Боеприпас был вывезен отрядом МЧС для разминирования с последующим уничтожением. Изъятые 7 патронов направленны на исследования.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об операции операция по «обезвреживанию» мины найденной в Ганино. Тогда боеприпас оказался пустышкой. Оказалось, что корпус ржавой мины пустой и опасности никакой не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU