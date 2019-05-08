2019-05-08T18:09:22+03:00
Политика

Лондон призвал Запад усилить давление на Россию и Венесуэлу

По словам главы британского МИД, поддержка Мадуро приносит «только страдания венесуэльскому народу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МИД Британии Джереми ХантГлава МИД Британии Джереми ХантФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал западные страны усилить давление на действующие власти Венесуэлы и Россию, поддерживающую законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

«Мы должны усилить давление на режим Мадуро включая санкционный потенциал», - заявил британский министр на пресс-конференции в Лондоне после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

Хант добавил, что Запад также должен «усилить давление на тех, кто поддерживает режим Мадуро, в частности – Россию». По его словам, поддержка законного лидера страны «не несет ничего, кроме страданий для венесуэльского народа», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота. 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода». Он заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

В итоге по стране прошли масштабные антиправительственные выступления, манифестанты вступали в стычки с силовиками, пострадали десятки людей. Однако захватить власть в Боливарианской республике сторонникам Гуаидо не удалось, попытка госпереворота провалилась.

Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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