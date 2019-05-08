2019-05-08T18:35:02+03:00
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» ищут взрывчатку

Неизвестный сообщил о минировании столичного аэропорта, туда направлены оперативные службы и кинологи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Территория аэропорта будет проверяться кинологами с собакамиТерритория аэропорта будет проверяться кинологами с собакамиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В столичном аэропорту «Домодедово» в среду, 8 мая, ищут взрывчатку после анонимного сообщения об угрозе взрыва, в воздушную гавань направлены взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками.

«В службу «112» от неизвестного поступил анонимный звонок с сообщением о минировании столичного аэропорта «Домодедово», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что к месту происшествия направлены все оперативные службы, а всю территорию аэропорта проверят кинологи с собаками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала этой недели по Москве прокатилась новая волна анонимных сообщений о «минировании». Тревожные звонки об угрозе взрывов в торговых центрах, на вокзалах и в других многолюдных местах столицы стали поступать с понедельника, 6 мая. К счастью, все они оказались ложными.

Между тем, подобные «шуточки» чреваты нешуточным сроком за решеткой: в Уголовном Кодексе России есть статья №207 о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма», по которой рассекреченному анониму может грозить до трёх лет колонии – это если из хулиганских побуждений и без особого ущерба. А если «в целях дестабилизации деятельности органов власти», да еще такой звонок повлечет за собой «смерть человека или иные тяжкие последствия», то и до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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